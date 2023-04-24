В Богородском городском округе Московской области упал украинский беспилотный аппарат. О нем сообщила полицейским местная жительница, которая обнаружила дрон в трехстах метрах от дома, передает портал Shot.

Женщина живет в СНТ «Заря» неподалеку от лесного массива, в котором и обнаружила упавший беспилотник. На место выехали правоохранители и специалисты, идентифицировавшие аппарат как БПЛА UJ-22 Airborn, разработанный на Украине.

Неизвестно, какую цель должен был поразить беспилотник, но до нее он не долетел из-за нехватки топлива в баке. Оно закончилось и дрон рухнул на землю в подмосковном лесу. При этом на борту оказалось 17 килограммов взрывчатке в 30 брикетах по 570 граммов каждый. Речь идет о веществе C-4 американского производства, рассказал источник.