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В Богородском городском округе Московской области упал украинский беспилотный аппарат. О нем сообщила полицейским местная жительница, которая обнаружила дрон в трехстах метрах от дома, передает портал Shot.

Женщина живет в СНТ «Заря» неподалеку от лесного массива, в котором и обнаружила упавший беспилотник. На место выехали правоохранители и специалисты, идентифицировавшие аппарат как БПЛА UJ-22 Airborn, разработанный на Украине.

Неизвестно, какую цель должен был поразить беспилотник, но до нее он не долетел из-за нехватки топлива в баке. Оно закончилось и дрон рухнул на землю в подмосковном лесу. При этом на борту оказалось 17 килограммов взрывчатке в 30 брикетах по 570 граммов каждый. Речь идет о веществе C-4 американского производства, рассказал источник.

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