Российская армия станет ещё более грозным противником после окончания специальной военной операции. ВС РФ быстро усваивают уроки СВО и наверняка в кратчайший срок восстановятся после спецоперации. Такую точку зрения высказал председатель Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди. Его слова приводит ТАСС.

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил: российская армия прикладывает много сил и ресурсов, чтобы вынести полезный опыт из СВО, который сделает её сильнее. Поэтому Западу не стоит недооценивать Россию. Это “противник, который быстро учится”, подчеркнул Грейди.

Также адмирал высказался об отношениях Москвы и Пекина. По мнению Грейди, Россия и Китай пока стоят “спина к спине”, а не “плечом к плечу”. Однако второй вариант в ближайшем будущем тоже не исключён. Американский военный обратил внимание на экономический потенциал КНР. В случае неблагоприятного для США развития событий, экономическая мощь Китая может действовать в связке с военно-промышленным комплексом России.