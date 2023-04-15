В порт Очакова доставили морские беспилотники для атак на Севастополь и Крым, а также быстроходные катера, посредством которых Киев мечтает «вытеснить» Россию из Черного моря. Однако ВС РФ моментально отреагировали на это мощным ракетным ударом по портовой инфраструктуре, пишет портал «Военное обозрение».

Назначенный Киевом губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что удары по порту Очакова наносились реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией. По его словам, инфраструктура получила значительные повреждения. О беспилотниках и катерах Ким, разумеется, упоминать не стал.

Кроме того, российские ВС за минувшие сутки несколько раз задействовали планирующие бомбы для ударов по промышленному предприятию в Чернигове, по складу с боеприпасами в Бериславе Херсонской области, а также по военным объектам в Славянске и Краматорске. Таким образом ВС РФ разрушают логистические цепочки ВСУ, уничтожают подразделения, перебрасываемые ближе к зоне СВО для подготовки к контрнаступлению.