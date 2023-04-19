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Опыт, полученный российской армией при проведении специальной военной операции, окажется бесценным. Благодаря ему произойдёт укрепление ВС РФ, а также возрастёт военный потенциал России. Такие тезисы содержатся в ежегодном докладе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. Выдержки оттуда приводит ТАСС.

Голландские специалисты, составлявшие доклад, уверяют, что мощь российской армии за последние годы серьёзно возросла. Однако несмотря на это, у неё всё ещё остаются слабые места, которые выявила специальная военная операция. В то же время нидерландские разведчики признают: ВС РФ стремятся устранить недостатки, а значит в будущем военный потенциал России значительно возрастёт.

В Нидерландах также полагают, что при существующей ситуации Россия будет укреплять свои границы и системы безопасности. Это отразится и на внешней политике страны – она станет более милитаризированной.

Кроме России Нидерланды беспокоит Китай. В том же докладе Службы военной разведки утверждается, что Пекин также наращивает военную мощь, а кроме того стремится заимствовать всё больше западных технологий. Это касается и различного голландского оборудования.

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