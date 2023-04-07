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В Строгинской пойме природно-исторического парка «Москворецкий» заметили редкую птицу – клинтуху. Информацию об этом распространил Telegram-канал новостного издания «Москва 24».

Как отмечается, клинтух в настоящее время занесен в Красную книгу Москвы под категорией вероятно исчезнувшего вида. Птица принадлежит к семейству лесных голубей и предпочитает обитать в дуплах деревьев, нередко заселяя дупла, которые ранее были выдолблены черным дятлом.

Ранее орнитологи обнаружили на территории столицы вальдшнепов, у которых на хвосте расположены белые пятна, служащие средством общения между собой в темное время суток. Эти светоотражающие элементы важны для птиц, так как делают их более заметными в темноте.

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