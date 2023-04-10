10 апреля – ИА Discover24.ru. Реактивные системы залпового огня моментально выполняют свою боевую работу. После получения информации о местоположении цели РСЗО в течение нескольких минут занимает огневую позицию, прицеливается и наносит удар по противнику. Сразу после этого боевая машина переезжает на другое место, осложняя контрбатарейную борьбу, рассказал начальник расчета с позывным «Ванга».

Он отметил, что в основном удары наносятся по большим скоплениями боевиков ВСУ и колоннам с техникой, по аэродромам и скрытым в лесных массивах укрепрайонах. Последние являются наиболее сложными целями.

Замначальника расчета РСЗО с позывным «Тихий» сообщил, что полученные координаты целей сразу вводятся в компьютер. После выезда на позицию достаточно повернуть ключ запуска ракет и нажать кнопку. Снаряды летят по заданным координатам точно по мишеням.