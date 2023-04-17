В российском внешнеполитическом ведомстве не исключили, что Москва может вернуться к реализации Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения (ДНСВ). Однако для этого необходимо, чтобы Вашингтон выполнил определённые условия. Об этом пишут “Известия”.

В МИД России газете рассказали, что США в первую очередь должны отказаться от враждебного курса по отношению к Москве. Помимо этого Вашингтон должен в полной мере соблюдать техническую сторону Договора.

О приостановке участия России в ДНСВ в феврале этого года заявил президент Владимир Путин. Он рассказал, что США требуют допуска на ядерные объекты своих союзников по НАТО, хотя они не являются стороной договора. Кроме того, информацию о размещении российского стратегического вооружения Вашингтон может передать Киеву.

ДНСВ подразумевает, что его участники (Россия и США) сокращают объёмы своего стратегического вооружения до определённых показателей. Договор вступил в силу в 2010 году. Россия формально из него не вышла.