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В Мариуполе произошел инцидент между подростками и пенсионером, который выступил в поддержку России. В пресс-службе МВД ДНР сообщили о задержании молодых людей.

Подростки в одном из общественных мест города стали громко выкрикивать, что Мариуполь не относится к России. Пенсионер вступил с ними в спор, заявляя обратное. Перебранка перешла в потасовку, в ходе которой один из молодых людей набросился на мужчину и стал его избивать.

После задержания в смартфоне одного из подростков были обнаружены фотографии с символикой Вооруженных сил Украины. Также в его кармане нашли знамя одного из подразделений ВСУ. Правоохранители продолжают расследование, молодые люди пока остаются под стражей.

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