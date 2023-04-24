В Мариуполе произошел инцидент между подростками и пенсионером, который выступил в поддержку России. В пресс-службе МВД ДНР сообщили о задержании молодых людей.

Подростки в одном из общественных мест города стали громко выкрикивать, что Мариуполь не относится к России. Пенсионер вступил с ними в спор, заявляя обратное. Перебранка перешла в потасовку, в ходе которой один из молодых людей набросился на мужчину и стал его избивать.

После задержания в смартфоне одного из подростков были обнаружены фотографии с символикой Вооруженных сил Украины. Также в его кармане нашли знамя одного из подразделений ВСУ. Правоохранители продолжают расследование, молодые люди пока остаются под стражей.