На предприятии «Макрохим», входившем в холдинг вместе с металлургическим комбинатом «Азовсталь», обнаружен электрический стул, рассказал корреспондент издания «Известия» Леонид Китрарь. Предполагается, что боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) применяли его для пыток.

Один из саперов, обнаруживших электрический стул, рассказал, что в конструкции имеется все необходимое – клеммы, к которым подключали потенциальную жертву, провода для подсоединения пыточного приспособления к сети, распределительный щит и контроллер.

Боевики «Азова» использовали электрический стул для пыток, а также для издевательств над жителями Мариуполя, которые высказывали поддержку России и не желали мириться с украинской властью. Для этой цели использовался и специальный противогаз с закрытой пробкой, который лишал жертву возможности дышать.