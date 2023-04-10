11 апреля – ИА Discover24.ru. Минобороны Великобритании отреагировало на информацию, которая появилась после утечки секретных документов Пентагона. В них в числе прочего утверждается, что осенью прошлого года российский Су-27 едва не сбил самолёт британских ВВС над Чёрным морем. Об этом пишет Financial Times (FT)- передаёт РИА “Новости”.

Источник FT в военном ведомстве Соединённого Королевства не отрицал, что инцидент с самолётом-разведчиком RC-135 Rivet Joint действительно имел место. Однако по его словам, информация в якобы секретных документах не отражает действительности. Как именно обстояли дела, собеседник издания не уточнил, однако отметил, что инцидент произошёл в международном воздушном пространстве.

Секретные документы службы разведки и Пентагона оказались в Сети на прошлой неделе. Их значительная часть содержит информацию о подготовке военных украинской армии странами Запада. При этом в США заявляли, что документы могли быть подделаны.