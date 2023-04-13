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В материалах, которые считаются утекшими из Пентагона, были данные о нахождении на территории Украины военнослужащих из США, Франции, Британии и Латвии. В Министерстве обороны страны заявили, что задача латвийских военных на Украине – выполнять «вспомогательные функции». Об этом сообщает прибалтийское издание Delfi.

Согласно публикации издания, Рига направила своих военнослужащих на Украину с «вспомогательной» целью, такой как охрана посольства и грузов. Отмечается, что латвийские военнослужащие в боевых действиях не участвуют. О других функциях своих военнослужащих на украинской территории в латвийском МО не сообщили.

Также в оборонном ведомстве Латвии отметили, что ранее не давали своего комментария относительно информационной утечки из Пентагона, так как считают обнародование этих данных «дискредитацией ВСУ и их планируемого контрнаступления».

По сообщению Delfi, получивший огласку документ из Пентагона от 23 марта свидетельствует о том, что на территории Украины пребывает 14 военнослужащих США, 15 военнослужащих Франции и 17 латвийских военных.

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