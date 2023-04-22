Как передает издание «Комерсантъ», 22 апреля украинские националисты нанесли артиллерийские удары по Рыльскому району Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале. Он отметил, что было зафиксировано, как минимум, 20 артиллерийских выстрелов. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, однако были повреждены электросети.

Старовойт подчеркнул, что без электроснабжения остались такие населенные пункты, как Обеста, Локоть и Новоивановка. Аварийные бригады смогут приступить к ремонту повреждений, как только будет безопасно.

Напомним, Курская область граничит с территорией Украины. В регионе введен желтый уровень террористической опасности. Уже неоднократно область подвергалась нападению беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ. Накануне, 21 апреля, один из украинских дронов был сбит. На границе с Украиной властями ведется строительство защитных сооружений.