Одной из целей специальной военной операции должно быть возвращение в состав России Одесской и Николаевской областей. Эти регионы позволят РФ контролировать Черное море и обеспечивать национальную безопасность, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что воссоединение с Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями – это не полное возвращение Новороссии. Северное Причерноморье также должно быть освобождено от украинских оккупантов. В этом случае будут восстановлены границы России на период правления Екатерины II.

Благодаря контролю над этими регионами Россия получит полное превосходство на Черном море и сможет гарантировать себе безопасность. В противном случае существуют серьезные риски нового противостояния, так как Запад сделает все возможное, чтобы закрепиться в данных областях.