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Действия ВС РФ в отношении американского беспилотника над Чёрным морем были “безрассудными”, а попытки поднять обломки MQ-9 Reaper можно расценивать, как угрозу национальной безопасности США. Соответствующие тезисы указаны в резолюции, которую 18 апреля приняла Палата представителей Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент с беспилотником США над Чёрным морем произошёл 14 марта. Дрон двигался в сторону госграницы с Россией. Ему на перехват вылетели несколько самолётов Су-27. Позже стало известно, что в результате манёвра одного из боевых самолётов беспилотник потерял высоту и рухнул в море – бортового вооружения Су-27 не применялось, столкновения тоже не было. Пилоты российского истребителя были отмечены госнаградами. Позже в США заявили, что не прекратят полёты своих беспилотников над Чёрным морем, однако выберут для этого иные маршруты.

В резолюции, которую приняла Палата представителей, подчёркивается, что конгрессмены осуждают действия России, даже несмотря на то, что они были направлены на предотвращение нарушения границ района специальной военной операции в Чёрном море.

ТАСС отмечает, что резолюция выражает мнение конгрессменов и для исполнительной власти США носит лишь рекомендательный характер.

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