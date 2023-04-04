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Три бригады истребителей МиГ-29 – столько находится на вооружении ВВС Украины в настоящее время. Цифру назвал представитель командования украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат. Об этом со ссылкой на телеканал “Киев” сообщает РИА “Новости”.

Игнат не привёл точное число боевых самолётов, однако информагентство уточняет: речь идёт о более 70 МиГах. Представитель ВВС Украины также рассказал, что в составе Военно-воздушных сил находятся две бригады Су-27. При этом Игнат добавил, что и те, и другие самолёты уже морально и физически устарели: МиГ-29 и Су-27 относятся к истребителям 4-го поколения.

Ранее стало известно, что самолёты МиГ-29 в распоряжение ВВС Украины передали Польша и Словакия. Между тем киевские власти надеются, что в скором времени Украина получит и западные боевые самолёты. В самих странах Запада такую возможность не исключают. Однако пока по соответствующему вопросу не принято конкретных решений.

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