Жительница муниципалитета Китенджела в Кении, 24-летняя Оливия Несериан, зарезала свою дочь в возрасте двух лет и съела ее внутренние органы, сообщает The Star.

Произошедшее произошло в воскресенье. Соседи услышали крики и прибежали к дому Несериан, подумав, что на нее кто-то напал.

Они увидели, что женщина убивает свою дочь. Несериан зарезала ребенка, расчленила ее и начала есть ее внутренности.

Соседи начали выламывать дверь, но когда они оказались в доме, ребенок был уже мертв, а ее мать потеряла сознание.

Несериан была задержана полицией и направлена в больницу, там будет проведена психиатрическая экспертиза. Предполагается, что она совершила убийство после разрыва отношений с отцом ребенка.