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12 апреля – ИА Discover24.ru. Гражданин Таджикистана не смог смириться с изменой своей жены, а потому выследил любовника супруги в Казане, куда он приехал вместе со своими подельниками, чтобы отомстить. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Iptash.

Как следует из опубликованного сообщения, иностранец вместе со своими друзьями выследил любовника жены, насильно привез его на съемную квартиру, где надругался над ним лично, а затем и при помощи швабры. При этом весь процесс он снимал на видео, а после совершенного насилия потребовал 10 тысяч долларов за то, что он не выложит данную видеозапись в Сеть.

В результате гражданин Таджикистана был задержан правоохранительными органами. Против него возбудили уголовное дело с формулировкой «совершение насильственных действий сексуального характера, похищение человека и вымогательство».

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые изнасиловали мужчину при помощи дубинки. При это все происходящее их подруга снимала на видео.

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