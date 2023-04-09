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9 апреля – ИА Discover24.ru. Подпольная организация «Русский Херсон» уже успела уничтожить несколько объектов ВСУ. Она создана специально для борьбы с украинскими оккупантами, которые довели город до гуманитарной катастрофы, рассказал РИА Новости один из подпольщиков.

Он пояснил, что в Херсоне не функционируют коммунальные службы, за продуктами стоят километровые очереди, электричество включают с длительными перебоями.

«Мы создали организацию “Русский Херсон”, наша цель – уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», – сообщил собеседник агентства.

Он также призвал мужчин, живущих в Херсоне, не попадаться на глаза представителям военкоматов, не выходить из дома, так как в городе продолжается насильственная мобилизация. Подпольщик предупредил, что всех военнообязанных везут в Николаев, где находится полигон «Широкий лан», накачивают наркотическими препаратами и безо всякой подготовки отправляют на передовую.

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