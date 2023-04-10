10 апреля – ИА Discover24.ru. Депутаты Государственной Думы обратились в Министерство Культуры РФ с требованием отмены спектаклей с участием российского актера и режиссера Данилы Козловского, который ранее негативно высказался о спецоперации.

Депутат Дмитрий Гусев заявил, что Козловский не должен больше получать ролей в новых российских фильмах и спектаклях. Он подчеркнул, что в скором времени российским кинематографом будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. И будет неправильным видеть в главных ролях Козловского. Гусев уточнил, что после работы в российском кино, актер снова улетит в США и будет критиковать людей, роли которых он исполнял.

В ближайшее время Козловский должен появиться в нескольких спектаклях в России. 16-20 мая у него должны состояться пьесы в МХТ имени Чехова в Москве и в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге с 20 по 22 мая.

Напомним, что Данила Козловский выразил свое негативное отношение к спецоперации, проводимой ВС России на Украине. Соответствующее заявление было сделано на его странице в популярной социальной сети. Некоторый период актер пребывал в США, а теперь вернулся в Россию.