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С 22 апреля стартуют европейские военные учения США под названием Defender. Они продлятся два месяца и станут одними из самых масштабных за последнее время. Помимо американских военных в них примут участие военнослужащие из 26 государств-союзников США. Данные привели высокопоставленные американские военные: министр армии Кристин Уормут и начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в манёврах Defender Europe 2023 поучаствуют почти 8 тысяч солдат и офицеров армии США. В прошлом году участвовало около 3,5 тысяч американских военнослужащих. Вместе с ними подготовку в этом году будут осуществлять 15 тысяч военных из 26 стран. В 2022 году в аналогичных учениях принимали участие в три раза меньше солдат из 11 стран.

Ранее сообщалось, что США включили в список стран-участниц учений Армению, которая входит в Организацию договора о коллективной безопасности, в ней состоит и Россия. Однако позже Армению вычеркнули из списка. В Ереване тогда заявляли, что учения позволили бы перенять современный военный опыт для укрепления вооружённых сил страны. При этом официальные лица Армении уверяли, что не планировали менять внешнеполитический вектор.

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