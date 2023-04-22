ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщению пресс-службы Командования армии Соединенных Штатов Америки в Европе и Африке, в субботу, 22 апреля, начинается проведение масштабных военных учений, которые получили название Defender 23. Они пройдут в континентальной Европе.

Учения проводятся под руководством командования Соединенных Штатов. В них будут задействованы около 8 тысяч военнослужащих США и около 15 тысяч солдат, которые приедут на тренировку из более чем 20 стран-союзников и партнеров Вашингтона.

Цель учений Defender 23 заключается в увеличении поражающей способности армии НАТО и наращивании боеготовности частей и подразделений в совместной среде с многонациональными войсками.

Учения будут включать в себя стратегическое развертывание сил, которые базируются в Соединенных Штатах, применение заранее размещенных боеприпасов и налаживание совместных действий с армией европейских союзников.

Вам может понравиться

Опубликовано видео, как российский танк гоняет бойцов ВСУ по их окопам

Военный журналист Руденко опубликовал в своем канале Телеграм уникальные видеокадры работы танковых экипажей Вооруженных сил России, которые ведут бой на позициях противника. На видео можно увидеть, как танки стреляют и

NYT: Варшава готовится к вооруженному конфликту в случае поражении Украины

Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится о подготовке Польши к боевым действиям на своих границах в случае, если Украина проиграет в конфликте с Россией. НАТО

В Швейцарии статуса беженцев лишились более 10 тысяч украинцев

Швейцария отозвала статус S, который давал возможность беженцам из Украины жить и получать медицинскую помощь в стране. Представитель швейцарского Госсекретариата по вопросам миграции Анне Сезар сообщила, что более 10 тысяч