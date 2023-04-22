Согласно сообщению пресс-службы Командования армии Соединенных Штатов Америки в Европе и Африке, в субботу, 22 апреля, начинается проведение масштабных военных учений, которые получили название Defender 23. Они пройдут в континентальной Европе.

Учения проводятся под руководством командования Соединенных Штатов. В них будут задействованы около 8 тысяч военнослужащих США и около 15 тысяч солдат, которые приедут на тренировку из более чем 20 стран-союзников и партнеров Вашингтона.

Цель учений Defender 23 заключается в увеличении поражающей способности армии НАТО и наращивании боеготовности частей и подразделений в совместной среде с многонациональными войсками.

Учения будут включать в себя стратегическое развертывание сил, которые базируются в Соединенных Штатах, применение заранее размещенных боеприпасов и налаживание совместных действий с армией европейских союзников.