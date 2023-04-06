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Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил о значительных потерях армии ВСУ в городе Артемовск (в украинской версии – Бахмут).

По его данным, украинские Вооруженные силы в этом населенном пункте потеряли от 15 до 20 тысяч военнослужащих.

Ранее журналисты сообщили о массовом отступлении солдат ВСУ из Артемовска. При этом один из украинских военнослужащих рассказал, что Киев не может держать под контролем территорию города.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отступления из города и о намерении принять «нужные решения», если личный состав окажется под угрозой уничтожения.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о «юридическом взятии» города Артемовска, поскольку над его администрацией был установлен российский флаг.

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