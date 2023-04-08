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Денис Пушилин, советник врио главы ДНР, сообщил, что войска украинской армии понесут невосполнимые потери в первые же часы, если начнут давно обещанное контрнаступление.

Он отметил, что Киев уже создал подразделения для наступательной операции, в их составе находятся солдаты, прошедшие обучение в западных странах, которые являются членами НАТО. Он добавил, что враг достаточно силен и довольно решительно настроен.

Однако Гагин подчеркнул, что армия РФ готова к любым сложностям. Для контрнаступления подразделениям ВСУ придется выйти из защитной зоны своих систем ПВО, и в этом случае для российской авиации настанет звездный час.

Гагин также отметил, что подразделения, которые готовили к контратаке, сейчас дислоцируются в районах Западной Украины.

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