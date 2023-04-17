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Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса «приземлили» беспилотный аппарат Shark, проводивший разведку над территорией республики. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что этот украинский дрон разработан специально для корректировки артиллерийского огня.

Он оснащен камерой с 30-кратным зумом, позволяющей проводить глубинную разведку и отчетливо «видеть» находящиеся на большом удалении цели. Дрон способен корректировать огонь любого артиллерийского вооружения, а также реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS.

Shark может подниматься на высоту до 2 тысяч метров и преодолевать расстояния в 60 километров, внимательно наблюдая за всем происходящим внизу. Максимальная скорость составляет 150 километров в час. Разработала беспилотник украинская компания Ukrspecsystems.

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