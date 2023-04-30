Боец «Группы Вагнера» рассказал, что до полного освобождения Артемовска (Бахмута) осталось преодолеть примерно полтора километра по многоэтажной застройке и частному сектору. Боевики ВСУ все еще оказывают сопротивление в западной части города, однако «музыканты» постепенно вытесняют их к окраинам, прорывая оборону.

Также военнослужащий рассказал об особенностях работы снайперов. По его словам, иногда приходится целый день вести обстрелы украинских подразделений. В другие дни требуется превращаться в «антиснайперов», устраивать ловушки для боевиков ВСУ.

В такой ситуации бойцы создают ложные позиции, заставляя противника стрелять по ним и тем самым вскрывать собственное местоположение. Сразу же после этого снайпер ВСУ ликвидируется одним точным выстрелом.