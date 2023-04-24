В ночь на понедельник в Черновицкой области Украины сгорел храм канонической Украинской православной церкви, возведенный в честь преподобного Иова Почаевского. Представители УПЦ сообщили, что полиция уже задержала подозреваемого в поджоге.

В Телеграм-канале УПЦ опубликовали кадры с места пожара, а также сообщили, что в ночь с 23 на 24 апреля 2023 года храм преподобного Иова Почаевского, расположенный в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области, сгорел в результате поджога.

Представители УПЦ сообщили также, что правоохранительные органы Украины провели следственные действия, в результате которых был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний житель села Испас.

Стоит напомним, что в течение последнего года киевский режим организовал одну из самых масштабных в новейшей истории волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Главной причиной гонений украинские чиновники называют якобы тесные связи между УПЦ и Россией. При этом депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, который фактически запрещает деятельность УПЦ.