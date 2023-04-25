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Наступательную операцию может начать не Украина, а Россия. Такую возможность допускают в США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби – сообщает “МК”.

По словам американского чиновника, активизация действий со стороны российской армии в зоне проведения специальной военной операции может произойти с улучшением погодных условий. При этом Кирби подчеркнул, что у США нет чётких данных о том, где может начаться наступательная операция ВС РФ, если таковая действительно планируется. Однако Кирби полагает, что она может пойти одновременно по нескольким направлениям.

В то же время высокопоставленный американский чиновник отметил: если на контрнаступление решится ВСУ, то США даст Украине такую возможность. При этом Кирби добавил, что украинская армия всё ещё недостаточно укомплектована. ВСУ не хватает бронетехники, артиллерийских снарядов, средств ПВО и так далее.

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