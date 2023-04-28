Дрон самолетного типа ВСУ пытался пересечь границу Белгородской области, но его уничтожили пограничники ВС РФ. Об очередной попытке украинской армии атаковать территорию России рассказал телеграм-канал Shot.

Пограничники сперва посадили вражеский беспилотник, а затем уничтожили его взрывом. При этом неизвестно, нес ли БПЛА на борту взрывчатку. Модель дрона также не установлена.

Напомним, что в Брянской области беспилотный аппарат ВСУ нанес удар по частному домовладению в Суземском районе. Экстренные службы в данный момент работают на месте происшествия. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, однако повреждения получили частный автомобиль и жилой дом.

Также беспилотник с 17 килограммами взрывчатки на борту был обнаружен в подмосковных лесах в прошлые выходные.