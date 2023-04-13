Армия Армении нуждается в реформах, а учения, которые проводят США в Европе, могли бы способствовать получению новых знаний. Об этом в интервью изданию CivilNet заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Его слова приводит РИА “Новости”.

Ранее Армения упоминалась в числе стран-участниц американских военных учений в Европе Defender-2023. Кроме непосредственно американской армии в них принимают участия союзники США по НАТО. Однако спустя короткое время Армения исчезла из списка государств-участников также быстро, как и появилась.

Григорян рассказал, что армия Армении должна решить множество проблем внутри себя. Конфликт в Нагорном Карабахе с Азербайджаном в 2020 году показал, что некоторые практики, которые применяют ВС Армении, неэффективны. Нужны новые “механизмы и методы управления”, рассказал секретарь Совбеза. При этом Григорян подчеркнул, что политический вектор Армения менять не собирается.

Армения входит в число стран, состоящих в Организации Договора о коллективной безопасности. В эту же структуру входит Россия.