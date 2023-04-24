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Бывший пилот американских ВВС Джон Хэмптон рассказал местным средствам массовой информации о прибывших в страну украинских летчиках. Он пребывает в полной уверенности, что военнослужащие приехали обучаться управлению истребителями F-16.

Хэмптон сообщил, что украинские пилоты отправлены на базу ВВС США в штате Аризона. Там первым делом будет проведена оценка имеющихся у них навыков для определения способности использовать столь сложную технику, как истребители F-16. Только после этого можно рассчитывать на решение о дальнейшем обучении.

Хэмптон сослался на большой опыт боевых полетов и пояснил, что управление самолетом F-16 является достаточно сложным. Даже наличие навыков управления советскими истребителями, которые несомненно имеют украинские военные, не помогут им быстро овладеть американскими воздушными машинами. Разница между этими самолетами довольно велика, поэтому обучаться придется чуть ли не с нуля.

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