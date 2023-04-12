12 апреля – ИА Discover24.ru. В Архангельской области 50-летний мужчина подверг жестоким пыткам 64-летнюю женщину, в результате чего она скончалась. За совершенное преступление он предстанет перед судом, который вынесет ему приговор. Соответствующую информацию сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, 9 июля 2022 года в селе Ломоносово Холмогорского района обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на пенсионерку. Он обвинил свою жертву в краже пачки печенья, принадлежащей ему. В связи с этим он начал пытать женщину, с целью заставить признаться в краже. Мужчина причинял жертве сильную физическую боль, путем надавливания на суставы рук и ног.

В итоге женщина была госпитализирована, однако в больнице она скончалась от болевого шока и полученных травм. Сообщается, что в итоге мужчина нашел пропавшие продукты у себя дома. Уголовное дело было передано для рассмотрения в суд.