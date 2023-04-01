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Военно-промышленный комплекс России намеревается в течение 2023 году произвести и модернизировать около полутора тысяч танков. Портал «Военное обозрение» сообщает, что совсем скоро в зоне СВО появятся боевые машины «Черный орел», которые в начале 90-х годов прошлого столетия считались перспективной разновидностью бронетехники, однако из-за отсутствия финансирования так и не поступили на вооружение.

В 1997 году был представлен опытный образец этой боевой машины. Она базировалась на модифицированной ходовой части Т-80У и оснащалась принципиально новой башней. Также вместо 125-миллиметровой пушки на танк установили 152-мм орудие, которое значительно повысило его боевые характеристики.

Пушка спарена с автоматической зенитной установкой «Корд» с дистанционным управлением, а также с 7,62-миллиметровым пулеметом.

Кроме того, конструкторы предприняли меры для повышения выживаемости экипажа. Они разделили корпус на три независимых друг от друга отсека и разместили места для экипажа ниже уровня башни.

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