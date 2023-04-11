11 апреля – ИА Discover24.ru. РИА Новости составило список стран, в которые в 2023 году российские туристы смогут отправиться на летний отдых без виз и пересадок. Список включает 32 государства, в числе которых Египет, Алжир, Венесуэла, Индия, Израиль, Китай, Куба, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Тунис, Турция, Шри-Ланка и другие.

Кроме того, рассматривается вероятность возобновления прямого регулярного самолетного сообщения с Мьянмой, перелеты из столицы России, Новосибирска и Екатеринбурга в Янгон и Мандалай, а также открытия авиасообщения с Россией с такими странами, как Зимбабве, Непал, Малайзия, Вьетнам, Монголии, Индонезия, Эфиопия, ЮАР и Тунис.

Сообщается, что авиакомпания Nouvelair Tunisie запустила прямые авиарейсы из Москвы в тунисский город Монастир без пересадок, визы туристам не требуются.