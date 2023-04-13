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Существует множество домыслов относительно возможной поставки украинской авиации западными союзниками, что может создавать ложное ощущение непобедимости у киевского режима.

Глава Минобороны Дании Поульсен сообщил о возможной отправке истребителей F-16 на Украину до начала лета. Однако решение о поставке должно быть принято всеми государствами НАТО, и это может занять некоторое время.

Согласно сообщению издания «Свободная Пресса», вероятно, что Дания направит на Украину устаревшие «Боевые соколы». Украина при этом выражает надежду на успешные удары по Крыму с помощью новых истребителей, но эксперты высказывают сомнения относительно их эффективности против российских ЗРК С-300 и С-400.

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