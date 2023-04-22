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Агрессивные сторонники Православной церкви Украины захватили храм в Киевской области и надругались над Библией. РИА Новости сообщает, что произошло это в населенном пункте Требухов в субботу, 22 апреля.

Журналисты ссылаются на информационно-просветительский отдел УПЦ – канонической Украинской православной церкви, с которой «борются» агрессивные активисты. Они захватили Покровский храм, после чего произвели «кощунственные действия» над Библией и другой церковной литературой.

Противники УПЦ назвали Библию «мусором», после чего книги загрузили в машину и увезли в неизвестном направлении, продолжая выражаться в том же духе и используя нецензурные выражения.

Посетители храма сперва пытались отбить нападение активистов на церковь, но затем им пришлось укрыться в трапезной, так как противник вел себя крайне агрессивно.

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