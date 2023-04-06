Россия сумела выудить секретную информацию с рухнувшего в Черное море американского беспилотного аппарата MQ9 Reaper. Напомним, дрон потерпел крушение 14 марта недалеко от границ Крыма после устроенного специально для него «керосинового дождя», передает «Царьград».

Сразу после падения стратегического беспилотника в США заявили, что успели активировать функцию самоуничтожения и от аппарата осталась лишь груда металлолома. Но на деле это оказалось совсем не так.

По сообщениям западных СМИ, специалисты двух «серьезных российских организаций» сумели разобраться в принципах работы оптико-электронного комплекса и увеличения длиннофокусных объективов. Также они вычислили энергетические параметры используемой в конструкции дрона радиолокационной системы и изучили распайку ее сверхвысокочастотных блоков.