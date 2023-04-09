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10 апреля – ИА Discover24.ru. Вытащили пулю прямо из сердца. Уникальную операции провели врачи госпиталя имени Вишневского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Хирургам поступил военнослужащий, который был тяжёло ранен при выполнении боевой задачи. Мужчина попал под обстрел, в какой-то момент поднял левую руку. Ситуацией воспользовался украинский снайпер и выстрелил сержанту в левую половину груди. Пуля прошла сквозь волокна бронежилета и влетела прямо в сердце, оставшись там.

Военнослужащего экстренно доставили медикам. Они успешно извлекли боеприпас из сердца военного. Оперативное вмешательство лично проводил руководитель центра кардиохирургии госпиталя имени Вишневского Александр Лищук. Весь процесс происходил в уникальной “гибридной” операционной.

В Минобороны добавили: после реабилитации военный вернётся к исполнению своих обязанностей.

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