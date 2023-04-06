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Российские термобарические установки ТОС-1А “Солнцепёк” не имеют аналогов в армиях западных стран. Это вооружение способно эффективно выжигать укрытия, склады, наблюдательные пункты неприятеля. Причём бороться с “Солнцепёками” довольно сложно. Об этом пишет NewsWeek со ссылкой на военных экспертов – передаёт “МК”.

Специалисты, которые были опрошены изданием, называют российскую тяжёлую огнемётную систему “приоритетным” оружием против бункеров и траншей. “Солнцепёк” способен запускать за раз десятки снарядов, которые покрывают огнём большие площади.

По мнению военного эксперта Дэвида Хэмблинга, на которого ссылается NewsWeek, единственный способ противостоять “Солнцепёкам” – обнаружить их до того, как они начнут вести огонь, и уничтожить. Иными способами обезвредить установки крайне сложно, полагает специалист.

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