Десантники ВС РФ на квадроциклах бесшумно подъехали почти вплотную к подразделениям украинской пехоты и уничтожили ее ударом из противотанкового комплекса «Фагот». Издание «Известия» сообщает, что подобные операции, выполняемые в соответствии с тактикой «блуждающего орудия», являются обычным делом в зоне СВО.

Бойцы ВДВ используют никак не защищенные от пуль и осколков мотовездеходы, так как они обеспечивают высокую скорость, проходимость и маневренность. Также они дают возможность подбираться на небольшое расстояние к противнику. Но после ударов по нему десантники тут же уезжают, перебираясь на другую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Такая «кочующая огневая точка» позволяет поражать не только живую силу ВСУ, но и бронетехнику, опорные пункты и полевые штабы, любые другие цели, оставаясь незамеченными.