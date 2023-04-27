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Российские войска продолжают уничтожать военную технику, которая находится в распоряжении украинской армии. В Сети появилось видео, как российский беспилотник-камикадзе взрывает зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Видео опубликовала “Лента.ру” со ссылкой на телеграм-канал “Крылатые”.

На кадрах видно как на позиции украинских войск стоит техника: грузовики и два ЗРК С-300. Через короткое время в кадр залетает беспилотный летательный аппарат “Ланцет” и поражает один из комплексов. Тот моментально взрывается.

Когда было снято видео, не уточняется. Но сообщается о местоположении техники. Утверждается, что уничтожение С-300 произошло на части территории Херсонской области России, которая сейчас находится под контролем украинских войск, то есть на правом берегу Днепра. “Ланцетом”, поразившим цель управляли военные 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

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