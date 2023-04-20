Российские силы продолжают успешно отбивать атаки украинской армии в Донбассе, а заодно уничтожать натовскую военную технику, которая находится на службе ВСУ. Издание “Русская Весна” (“РВ”) опубликовало кадры уничтожения отступающей украинской бронетехники.

На кадрах видно, как по дороге на большой скорости движется боевая машина. Через непродолжительное время в неё попадает снаряд, и техника перестаёт двигаться. В публикации утверждается, что уничтоженная натовская бронемашина – остатки подразделения ВСУ, которое пыталось атаковать российские силы возле населённого пункта Водяное, расположенного недалеко от Донецка. Никакого успеха наступление не принесло – спецназ российских войск и артиллеристы нанесли по атакующим силам ВСУ несколько мощных ударов, заставив их отступить.

“Это то контрнаступление, которое уже якобы идёт?” — задались вопросом военкоры. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ вошло в активную фазу.