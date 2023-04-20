ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские силы продолжают успешно отбивать атаки украинской армии в Донбассе, а заодно уничтожать натовскую военную технику, которая находится на службе ВСУ. Издание “Русская Весна” (“РВ”) опубликовало кадры уничтожения отступающей украинской бронетехники.

На кадрах видно, как по дороге на большой скорости движется боевая машина. Через непродолжительное время в неё попадает снаряд, и техника перестаёт двигаться. В публикации утверждается, что уничтоженная натовская бронемашина – остатки подразделения ВСУ, которое пыталось атаковать российские силы возле населённого пункта Водяное, расположенного недалеко от Донецка. Никакого успеха наступление не принесло – спецназ российских войск и артиллеристы нанесли по атакующим силам ВСУ несколько мощных ударов, заставив их отступить.

“Это то контрнаступление, которое уже якобы идёт?” — задались вопросом военкоры. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ вошло в активную фазу.

Вам может понравиться

Ольшанский: Генерал «Распутица» перешел на сторону войск ВС России

Российские ВС ведут наступление на всех участках линии соприкосновения. ВСУ же, которые готовятся к контратакующим действиям, не могут начать их из-за неблагоприятной погоды. Обозреватель портала «Свободная пресса» Константин Ольшанский отмечает,

Сладков: активное применение тяжелых планирующих бомб ВКС РФ на фронте может привести к срыву контрнаступления ВСУ

Массированное использование на передовой российской авиацией тяжелых управляемых авиационных бомб может привести к срыву, запланированного командованием ВСУ на весну-лето, масштабного контрнаступления. Такое мнение в своем Телеграм-канале выразил военный корреспондент Александр

Военный эксперт Суконкин раскрыл сценарий контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Алексей Суконкин привел возможный сценарий украинского контрнаступления, которое может начаться в любой момент. Он пояснил, что Киев готовит нечто грандиозное по своим масштабам, что будет состоять из нескольких