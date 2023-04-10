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10 апреля – ИА Discover24.ru. В селе Гвоздов Киевской области произошел загадочный взрыв, передает украинское информационное агентство УНИАН. Причины взрыва журналистам выяснить не удалось.

В телеграм-канале они опубликовали видеозаписи и фото с горящим домом в упомянутом выше населенном пункте. Также сообщается, что пожарные и спасатели приехали практически сразу, они занимаются тушением пожара.

Взрыву произошел 9 апреля вечером. Сообщений о ракетных ударах в это время не поступало. Кроме того, воздушная тревога также не объявлялась, поэтому причины взрыва продолжают оставаться загадкой.

Напомним, ВС РФ вновь нанесли удар планирующими «умными» бомбами по Херсонской области. В настоящий момент известно что поражено несколько баз ВС Украины, но официальной информации по этому поводу нет.

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