Требования от Киева добиться хоть каких-то территориальных завоеваний в текущем конфликте с Россией необходимы, чтобы избежать нарастающей «военной усталости» на Западе, особенно в США. На эту причину как важнейшую указывает британский портал UnHerd. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Подготовка к широко заявленному «весеннему контрнаступлению» Украины идет полным ходом, в распоряжение ВСУ прибывают танки и другие вооружения. Официальные лица США ожидают, что наступательные операции украинских сил начнутся «в ближайшие недели». Но стараются не озвучивать на публике иную альтернативу: если украинская армия, напротив, потерпит поражение.

А это вполне может стать переломным моментом, когда западная поддержка Украины начнет резко слабеть. Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер уже предупредил, что если текущий конфликт «превратится в изматывающие затяжные бои, которым не будет видно конца, то поддержку Запада его продолжению станет сохранять гораздо труднее».

Главная опасность для властей Украины – это нарастающая «военная усталость» на Западе, своего рода «Афганистан 2.0». «Особенно это заметно в Америке», – подчеркивает UnHerd. Многие политики в Республиканской партии, особенно в ее трампистском крыле, выражают сомнения в поддержке Украины. Сам Трамп не так давно прямо высказался, что США «слишком много помогают Украине».

В феврале группа республиканцев, поддерживающих Трампа, во главе с конгрессменом Мэттом Гетцем представила так называемую «Резолюцию об усталости от конфликта на Украины», в которой, ссылаясь на уже понесенные издержки затянувшегося конфликта, призывалось прекратить любую военную и финансовую помощь Киеву от США.

Между тем, потенциальный соперник Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, губернатор Флориды Рон ДеСантис, также заявил, что «не в интересах Америки еще больше ввязываться в территориальный спор между Украиной и Россией». Поскольку общественная поддержка США помощи Украине стабильно снижается, это безусловно станет значимой «горячей темой» в преддверии президентских выборов 2024 года.

Как отметил бывший советник Трампа Элбридж Колби в недавнем интервью UnHerd, «выходя за рамки партийной политики, Америка хочет сосредоточиться на своем эпохальном столкновении с Китаем. Страна уже извлекла суровые уроки из длительных военных столкновений на другом конце света и, что, возможно, важнее всего, ее по-прежнему возглавляет президент, чей поспешный уход из Афганистана позволил захватить власть экстремистам – история, которая не даст Владимиру Зеленскому спать по ночам».

Со своей стороны, президент Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Тем не менее, бюджетные средства США, выделенные на военную помощь Украине, как ожидается, будут исчерпаны уже текущим летом. Представители Пентагона в частном порядке назвали текущие поставки боеприпасов для предстоящего украинского контрнаступления «последним усилием», поскольку вся коалиция западных союзников не справляется с теми темпами, с которыми Украина их расходует.

«Уход США как единственного крупнейшего военного и финансового спонсора Украины будет иметь катастрофические последствия для способности Украины противостоять российским войскам. Русские знают об этом – стратегия Путина строится на том, чтобы измотать Украину и ее покровителей. В то же время неспособность добиться значимых территориальных завоеваний ослабит позиции Украины не только на поле боя, но и в столицах западных союзников», – указывает UnHerd.