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Запад должен предоставить Украине как можно больше ракет и не менее 500 танков натовского образца. У него имеются подобные возможности, но использовать их он не хочет, возмутился в эфире украинского радио киевский юрист Лозовой.

Он заявил, что сейчас в распоряжении стран НАТО имеется 2 тысячи танков «Леопард-2», но они затягивают поставки и не соглашаются отправить на Украину большое количество этих боевых машин. Также у Альянса множество ракет большой, средней и малой дальности, которые он мог бы передать Киеву.

Подобная ситуация, по мнению Лозового, возникла из-за неготовности ряда государств НАТО поставлять Украине столько оружия и техники, сколько ей надо. Они не хотят ссориться с Россией и поэтому держат Киев на «голодном пайке».

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