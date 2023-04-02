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Украинский военнослужащий выложил в Сеть видеозапись гибели своего сослуживца после атаки ВС РФ. Кадры он записал сам на расположенную на одежде экшен-камеру, передает телеграм-канал «Форпост».

На записи видно, как группа боевиков бежит по довольно редкой лесополосе, больше напоминающей открытую местность. Внезапно начинается обстрел. Военнослужащий, бегущий впереди, попадает под удар снаряда и сразу гибнет. Другой успевает упасть на землю и защититься от осколков. Однако практически сразу прилетает и второй снаряд. Изображение начинает «прыгать» так как доморощенный «оператор» озаботился вопросами спасения собственной жизни.

Напомним, боевики ВСУ продолжают удерживать Артемовск и Авдеевку на Донбассе по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявляет, что уход из этих городов приведет к падению боевого духа ВСУ, а также поставит под сомнение «весеннее контрнаступление».

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