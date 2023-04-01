Украинские военные вынуждены постоянно отступать в боях за Артемовск, так как в городе остается все меньше зданий, за которые «можно зацепиться», рассказал порталу «Страна.ua» один из боевиков ВСУ.

Он пояснил, что в качестве опорных пунктов украинские военнослужащие используют жилые дома. Однако российские ВС быстро вычисляют позиции противника в зданиях и наносят по ним мощные артиллерийские удары. В результате дома разрушаются, а боевикам приходится отодвигаться все дальше.

Боец заявил, что ВСУ продолжают держаться в Бахмуте, но они будут делать это только до тех пор, пока будет за что держаться. В противном случае придется оставлять город.

Напомним, что именно из-за такой тактики украинских военных Марьинка уже превратилась в город-призрак. То же самое может произойти и с Артемовском.