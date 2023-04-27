По Сети разлетелся скриншот переписки одного украинского военного с другим. В ней боец с позывным “Берлин” рассказывает товарищу о крайне сложной ситуации под Артёмовском (Бахмутом) и о потерях, которые несут ВСУ. Об этом пишет “Военное обозрение” со ссылкой на телеграм-канал ” Украина.ру”.

“Берлин” сообщает, что был в составе группы, которую бросили на линию боевого соприкосновения в районе Орехово-Василевки. Там группа ВСУ встретилась со штурмовиками ЧВК “Вагнер”. В результате столкновения потери среди украинцев оказались серьёзными. По словам “Берлина”, за 40 минут ВСУ потеряли 10 бойцов убитыми, ещё около полусотни получили ранения.

Украинский военный также написал, что ещё никогда ему не приходилось бывать в таком “аду”, как на артёмовском направлении. Также “Берлин” рассказал, что руководство ВСУ бросает в атаки под Артёмовском пехоту, не обращая внимания на потери.