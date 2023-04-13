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Военный эксперт из Украины по имени Роман Свитан обратился к командованию ВСУ с призывом «прорвать оборону российской границы и совершить глубокий рейд вглубь территории Российской Федерации с целью «демилитаризации». Заявление украинского военного аналитика приводит издание «Главред».

Как следует из его заявления, украинские военные формирования должны прорваться вглубь территории Российской Федерации как минимум на 150-200 километров с целью зачистить данную область от присутствия российских вооруженных сил. Таким образом, Свитан предлагает лишить возможности российскую армию размещать свою артиллерию на приграничных участках.

Стоит отметить, что в последнее время из-за переноса широко анонсированного контрнаступления ВСУ, разного рода украинские эксперты вынуждены озвучивать в информационном поле различные версии действий украинской армии для отвлечения внимания общественности от катастрофической ситуации для украинских боевиков в Артемовске.

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