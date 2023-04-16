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В Артемовске (Бахмуте) в настоящий момент идут беспрецедентные боевые действия, которых мир не видел на протяжении многих десятилетий, заявил в ходе марафона на украинском телевидении спикер группировки войск «Восток» ВСУ Сергей Череватый.

Он не забыл назвать Артемовск «неприступной крепостью», а также заявил, что перед российскими ВС стоит цель взять город под свой контроль. Но «стойкие» украинские боевики все же удерживают отдельные районы Бахмута, продолжая оказывать отчаянное сопротивление.

По словам Череватого, только за минувшие сутки в Артемовске произошло 17 крупных боестолкновений. Также обе стороны нанесли около 160 ударов, используя артиллерийское и ракетное вооружение. Спикер заявил также, что цель ВСУ кроется в «ослаблении» российских ВС.

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