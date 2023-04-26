Американское издание The New York Times опубликовало интервью с военнослужащим ВСУ по имени Валентин, рассказавшим журналистам о своих впечатлениях и переживаниях во время его службы на передовой. Запись видеорепортажа американских журналистов с украинским военнослужащим была опубликована в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Валентин рассказал, что его задачей является эвакуация раненных и погибших украинских военнослужащих. Он рассказал, что ему очень тяжело смотреть на раненных и убитых бойцов. «На это трудно смотреть. Бывает, плачешь тихо. Я не понимаю, для чего этот конфликт», – сказал украинский военнослужащий со слезами на глазах. На вопрос журналиста, что самое страшное на фронте, с чем ему пришлось столкнуться, Валентин ответил, что поймет это лишь тот, кто сам окажется на передовой.

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. Основная цель СВО – защита мирного населения Донбасса от преступных действий киевского режима. Также целями спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.